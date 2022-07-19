«Нефтчи» и «Карабах» опровергли переговоры с Дзюбой

Азербайджанские клубы опровергли информацию о переговорах с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Это абсолютно не отражающая действительность информация. Таких планов нет», – сказал глава пресс-службы «Карабаха» Гюндуз Аббасзаде.
«Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки», – заявил глава пресс-службы «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.
В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит», из которого ушел по истечении срока контракта.
В настоящее время Дзюба поддерживает форму с «Рубином».