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1 час назад

«Нефтчи» и «Карабах» опровергли переговоры с Дзюбой

Sports.ru

Азербайджанские клубы опровергли информацию о переговорах с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Нефтчи» и «Карабах» опровергли переговоры с Дзюбой
Фото: ТАССТАСС

«Это абсолютно не отражающая действительность информация. Таких планов нет», – сказал глава пресс-службы «Карабаха» Гюндуз Аббасзаде.

«Подобных переговоров не намечается, мы не в курсе о приезде Дзюбы в Баку и целях этой поездки», – заявил глава пресс-службы «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев.

В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за «Зенит», из которого ушел по истечении срока контракта.

В настоящее время Дзюба поддерживает форму с «Рубином».

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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