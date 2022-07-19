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1 час назад

«Барселона» отменила презентацию Левандовски

Евро-футбол.Ру

Звездный новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски не принимал участия в тренировке команды на сборе в США. Как информирует газета Marca, 33-летний польский бомбардир работал по индивидуальной программе в зале.

«Барселона» отменила презентацию Левандовски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также сообщается, что «сине-гранатовые» приняли решение перенести презентацию новичка, которая планировалась на сегодня, 19 июля. Новая дата пока не утверждена.

Левандовски перешел из «Баварии» в «Барселону» несколько дней назад. Нападающий заключил с каталонским грандом трехлетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 45 миллионов евро.

Футбол,Роберт Левандовски,
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