«Барселона» отменила презентацию Левандовски

Звездный новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски не принимал участия в тренировке команды на сборе в США. Как информирует газета Marca, 33-летний польский бомбардир работал по индивидуальной программе в зале.

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Также сообщается, что «сине-гранатовые» приняли решение перенести презентацию новичка, которая планировалась на сегодня, 19 июля. Новая дата пока не утверждена.