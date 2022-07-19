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55 минут назад

"Зенит" объявил о переходе бразильского полузащитника Мантуана на правах аренды

Газета.Ruиещё 9

Полузащитник «Коринтианс» Густаво Мантуан перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

"Зенит" объявил о переходе бразильского полузащитника Мантуана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хавбек будет выступать за петербургскую команду на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Также сообщается, что у «Зенита» будет опция выкупа полузащитника. Футболист будет выступать в «Зените» под 31-м номером.

Напомним, что Мантуан стал частью сделки «Зенита» и «Коринтианс» по обмену игроками. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто. В обратном направлении помимо Мантуана последовал голкипер Иван Куарежма. В российском клубе уже играют четверо бразильцев: Малком, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что Мантуан получил травму, выступая в Кубке Либертадорес за «Коринтианс».

Футбол,Дуглас Сантос,Зенит,
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