"Зенит" объявил о переходе бразильского полузащитника Мантуана

Полузащитник «Коринтианс» Густаво Мантуан перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Хавбек будет выступать за петербургскую команду на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Также сообщается, что у «Зенита» будет опция выкупа полузащитника. Футболист будет выступать в «Зените» под 31-м номером.

Напомним, что Мантуан стал частью сделки «Зенита» и «Коринтианс» по обмену игроками. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто. В обратном направлении помимо Мантуана последовал голкипер Иван Куарежма. В российском клубе уже играют четверо бразильцев: Малком, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо.