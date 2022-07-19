Семин назвал лучшего игрока РПЛ

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы. Вендел — это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист. Другой вопрос, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации — сохранить легионера», — сказал Семин.

Бразилец стал игроком «Зенита» в 2020 году. За это время он дважды становился чемпионом России, а также два раза выигрывал Суперкубок России. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что новое соглашение будет действовать до 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вендела составляет €19 млн.