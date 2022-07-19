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1 час назад

Тренер Семин назвал полузащитника "Зенита" Вендела лучшим игроком РПЛ

Газета.Ruиещё 3

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя информацию о продлении контракта между «Зенитом» и полузащитником Венделом, назвал бразильца лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

Семин назвал лучшего игрока РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы. Вендел — это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист. Другой вопрос, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации — сохранить легионера», — сказал Семин.

Бразилец стал игроком «Зенита» в 2020 году. За это время он дважды становился чемпионом России, а также два раза выигрывал Суперкубок России. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Отмечается, что новое соглашение будет действовать до 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вендела составляет €19 млн.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, говоря о переходе в петербургскую команду игроков «Коринтианса» — голкипера Ивана и полузащитника Мантуана, выразил мнение, что главный тренер команды с берегов Невы Сергей Семак столкнется с проблемами при работе с бразильскими футболистами.

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