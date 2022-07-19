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41 минуту назад

«Бавария» объявила о подписании пятилетнего контракта с де Лигтом

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Футболист сборной Нидерландов Маттейс де Лигт перешел из туринского «Ювентуса» в «Баварию», сообщается на сайте мюнхенского клуба.

​Де Лигт стал игроком «Баварии»
Фото: ReutersReuters

Контракт с 22-летним защитником рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным СМИ, немецкий клуб заплатил за футболиста 70 миллионов евро, сумма может увеличиться до 80 млн за счет бонусных выплат.

— Очень счастлив стать игроком этого великого клуба. «Бавария» — самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира. С самого начала почувствовал искреннюю поддержку со стороны спортивного руководства, тренера, а также совета директоров, и это меня убедило. Рад, что теперь я буду частью истории футбольного клуба «Бавария», — сказал де Лигт.

Де Лигт — воспитанник амстердамского «Аякса». Защитник играл за «Ювентус» с 2019 года, провел за команду 117 матчей, забил восемь мячей, стал чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. В его активе два гола в 38 встречах за сборную Нидерландов.

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