​Де Лигт стал игроком «Баварии»

— Очень счастлив стать игроком этого великого клуба. «Бавария» — самый успешный клуб Германии, один из самых успешных клубов Европы и мира. С самого начала почувствовал искреннюю поддержку со стороны спортивного руководства, тренера, а также совета директоров, и это меня убедило. Рад, что теперь я буду частью истории футбольного клуба «Бавария», — сказал де Лигт.