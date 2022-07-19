"Манчестер Юнайтед" без Роналду выиграл в третий раз подряд

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.
Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. Стоит отметить, что этот матч пропустил португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее без португальца "МЮ" разгромил "Ливерпуль" (4:0) и "Мельбурн" (4:1).
"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" – 3:1 (1:0) Голы: Марсьяль, 17 - 1:0, Рэшфорд, 48 - 2:0, Санчо, 59 - 3:0, Уорд, 74 - 3:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Уан-Биссака, 66), Линделеф (Теллес, 66), Магуайр (Фиш, 65), Маласиа (Лэрд, 77), Фред (Сэвидж, 66), Мактомини (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш (Икбал, 66), Санчо (Диалло, 66), Марсьяль (Эланга, 66), Рэшфорд (Межбри, 66).