"Манчестер Юнайтед" без Роналду выиграл в третий раз подряд

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1.

Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. Стоит отметить, что этот матч пропустил португальский нападающий Криштиану Роналду. Ранее без португальца "МЮ" разгромил "Ливерпуль" (4:0) и "Мельбурн" (4:1).