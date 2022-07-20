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2 часа назад

Тренер "Баварии" о "Барселоне": клуб без денег, но покупающий футболистов

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн выразил удивление способность каталонской "Барселоны" покупать дорогих футболистах. В феврале 2022 года стало известно, что размер долга испанской команды на конец 2021 года составил порядка €1,2 млрд. Об этом говорится на сайте клуба со ссылкой на аудиторскую проверку Deloitte.

Тренер "Баварии" о "Барселоне": клуб без денег, но покупающий футболистов
Фото: ANNEGRET HILSE/ReutersANNEGRET HILSE/Reuters

За год руководству клуба удалось сократить долги со €180 млн

"Единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любых игроков, которых хочет. Я не знаю, как они это делают. Это немного странно и немного безумно", - приводит слова специалиста журналист Тоби Альтшаффль в своем Twitter.

Из "Баварии" в "Барселону" перешел польский нападающий Роберт Левандовски. Соглашение с форвардом подписано до 2028 года. Трансфер обошелся "Барселоне" в €45 млн + €5 млн бонусов. В контракте подписан пункт об отступных, эта сумма составляет €500 млн.

Ранее сообщалось, что польский нападающий Роберт Левандовски, покинувший "Баварию", заявил, что мюнхенскому клубу не нужно искать ему замену по позиции.

Футбол,Юлиан Нагельсманн,Роберт Левандовски,
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