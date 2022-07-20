"Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. Того, что требуется в ведущих европейских чемпионатах. Когда я в 21 год приехал в "Бенфику" и вышел на тренировку, мне в ноги сзади моментально въехали, причем в бутсах с огромными шипами. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: "А чего ты ждал? Я тоже хочу играть", - заявил Мостовой.