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2 часа назад

Мостовой заявил, что молодым игрокам не хватает футбольной злости

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о молодых игроках в российском футболе, передает RT. По мнению Мостового, молодым игрокам не хватает футбольной злости на поле.

"Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости"
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

"Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. Того, что требуется в ведущих европейских чемпионатах. Когда я в 21 год приехал в "Бенфику" и вышел на тренировку, мне в ноги сзади моментально въехали, причем в бутсах с огромными шипами. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: "А чего ты ждал? Я тоже хочу играть", - заявил Мостовой.

В профессиональной карьере футболиста Мостовой выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также испанские "Сельту" и "Алавес". Ранее сообщалось, что Мостовой прокомментировал происходящее в различных социальных сетях. Экс-игрок признался, что долгое время находился в удивлении от того, как некоторые люди в социальных сетях набирают себе подписчиков и какие способы используют для привлечения внимания.

Футбол,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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