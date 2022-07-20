Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о молодых игроках в российском футболе, передает RT. По мнению Мостового, молодым игрокам не хватает футбольной злости на поле.
"Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. Того, что требуется в ведущих европейских чемпионатах. Когда я в 21 год приехал в "Бенфику" и вышел на тренировку, мне в ноги сзади моментально въехали, причем в бутсах с огромными шипами. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: "А чего ты ждал? Я тоже хочу играть", - заявил Мостовой.
В профессиональной карьере футболиста Мостовой выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также испанские "Сельту" и "Алавес". Ранее сообщалось, что Мостовой прокомментировал происходящее в различных социальных сетях. Экс-игрок признался, что долгое время находился в удивлении от того, как некоторые люди в социальных сетях набирают себе подписчиков и какие способы используют для привлечения внимания.