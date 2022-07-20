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1 час назад

Дзюба сходил в цирк

Евро-футбол.Ру

Бывший форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, который находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «сине-бело-голубыми», посетил с детьми цирк Юрия Никулина.

Дзюба сходил в цирк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский футболист сходил на представление, которое было посвящено 100-летию со дня рождения артиста.

«Получил огромное удовольствие, всем советую - это шедевр», - восхитился представлением 33-летний футболист.

Дзюба сейчас находится в поиске нового клуба. Ранее сообщалось, что заинтересованность в его услугах проявляют турецкие клубы.

За питерский «Зенит» Артём выступал с 2015 года.

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