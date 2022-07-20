СМИ: Марио Фернандес согласовал условия с "Сантосом"

Футболист московского ЦСКА Марио Фернандес согласовал условия контракта с бразильским «Сантосом», передает TNT Sports.

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Отмечается, стороны уже пришли к соглашению по зарплате футболиста. ЦСКА может заблокировать этот переход из-за того, что контракт москвичей с футболистом рассчитан до 2024 года.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в этом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио родится ребенок.