СМИ: Марио Фернандес согласовал условия с "Сантосом"

Футболист московского ЦСКА Марио Фернандес согласовал условия контракта с бразильским «Сантосом», передает TNT Sports.
Отмечается, стороны уже пришли к соглашению по зарплате футболиста. ЦСКА может заблокировать этот переход из-за того, что контракт москвичей с футболистом рассчитан до 2024 года.
Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в этом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.
Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио родится ребенок.
Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году, перейдя из бразильского «Гремио». В 2016 году президент Российской Федерации Владимир Путин удовлетворил заявление Марио Фернандеса о приеме в граждане России. После этого Фернандес регулярно вызывался в состав национальной команды, а в сентябре прошлого года принял решение о завершении карьеры в сборной.