Футбольным болельщикам ужесточили санкции за поведение

В случае попадания пиротехники в игрока или в официальных лиц клуба, матча санкция может составить до 1 млн рублей. КДК РФС также может наказать клуб проведением матча без зрителей или на нейтральном поле. Впрочем, с учётом бойкота матчей РПЛ большинством активных фанатов вряд ли такие санкции в этом сезоне будут к кому-то применены», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.