Полузащитник ФК "Крылья Советов" Сергей Пиняев попал в реанимацию

Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев попал в реанимацию. Инцидент произошёл во время тренировки. Об этом в своём Telegram-канал сообщает газета «Спорт-экспресс».

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Сообщается, что во время тренировки клуба 17-летний полузащитник упал на газон, и в его лёгкие попала трава. После этого Пиняев пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, также спортсмену парализовало руку. Тренировка была прекращена, а спортсмена увезла бригада скорой помощи.

В минувшем сезоне Сергей Пиняев провёл за «Крылья Советов» 30 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.