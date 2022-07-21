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1 час назад

Самедов обвинил Лельчук в харассменте и умалении деловой репутации — адвокат

Матч ТВ

Бывший футболист и селекционер футбольного клуба «Локомотив» Александр Самедов обвиняет агента Полину Лельчук в харассменте, умалении деловой репутации и угрозах ряду игроков, заявил «Матч ТВ» адвокат Василий Грищак, представляющий интересы Лельчук.

Самедов обвинил агента Лельчук в харассменте
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ruВасилий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Ранее глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что комитет на ближайшем заседании во вторник рассмотрит письмо исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева, обратившегося в комитет из-за конфликта между Лельчук и Самедовым.

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— Я уже направил в комитет ходатайство, предваряющее заседание. Вкратце оно заключается в том, что жалоба Самедова представляет собой какой-то странный документ в стиле жалобы в партком. Там намешано несколько разнородных обвинений и претензий. В том числе обвинения в харассменте, умалении деловой репутации, а также угрозах футболистам, от имени которых выступают Самедов с Алаевым. К этому заявлению прикладывается аудиозапись с обрывком телефонного разговора, на мой взгляд, имеющего следы монтажа. Сама запись получена непонятно каким образом из непонятного источника. На данный момент мы не до конца понимаем, с чем спорить: с точки зрения соблюдения формальностей и процессуальных приличий очень странная бумага. С этого мы и намереваемся начать, это и будет предметом разговора на заседании комитета, которое пройдет в режиме видеосвязи. Надеюсь, что комитет по этике задаст конкретные вопросы заявителю, попросив их конкретизировать свои претензии.

— То есть Самедов уже со своей стороны заявляет о харассменте?

— Я привел вам цитату. Если употреблять привычную нам юридическую отечественную лексику, у нас в праве нет такой категории. Но мы с вами понимаем, о чем идет речь. В документе употребляется это слово, и мы на этом этапе до конца не можем расшифровать этот термин и понять, что именно они имеют в виду. Соответственно, будем расспрашивать, о чем идет речь, — сказал Грищак корреспонденту «Матч ТВ».

В апреле Лельчук рассказала в интервью «Матч ТВ» о том, что Самедов вел себя неприемлемо по отношению к ней. По ее словам, поведение бывшего игрока сборной России сказалось на ее работе с «Локомотивом». Сам Самедов опроверг все обвинения в свой адрес.

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