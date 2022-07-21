Самедов обвинил агента Лельчук в харассменте

Бывший футболист и селекционер футбольного клуба «Локомотив» Александр Самедов обвиняет агента Полину Лельчук в харассменте, умалении деловой репутации и угрозах ряду игроков, заявил «Матч ТВ» адвокат Василий Грищак, представляющий интересы Лельчук.
Ранее глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев сообщил, что комитет на ближайшем заседании во вторник рассмотрит письмо исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева, обратившегося в комитет из-за конфликта между Лельчук и Самедовым.
— Я уже направил в комитет ходатайство, предваряющее заседание. Вкратце оно заключается в том, что жалоба Самедова представляет собой какой-то странный документ в стиле жалобы в партком. Там намешано несколько разнородных обвинений и претензий. В том числе обвинения в харассменте, умалении деловой репутации, а также угрозах футболистам, от имени которых выступают Самедов с Алаевым. К этому заявлению прикладывается аудиозапись с обрывком телефонного разговора, на мой взгляд, имеющего следы монтажа. Сама запись получена непонятно каким образом из непонятного источника. На данный момент мы не до конца понимаем, с чем спорить: с точки зрения соблюдения формальностей и процессуальных приличий очень странная бумага. С этого мы и намереваемся начать, это и будет предметом разговора на заседании комитета, которое пройдет в режиме видеосвязи. Надеюсь, что комитет по этике задаст конкретные вопросы заявителю, попросив их конкретизировать свои претензии.
— То есть Самедов уже со своей стороны заявляет о харассменте?
— Я привел вам цитату. Если употреблять привычную нам юридическую отечественную лексику, у нас в праве нет такой категории. Но мы с вами понимаем, о чем идет речь. В документе употребляется это слово, и мы на этом этапе до конца не можем расшифровать этот термин и понять, что именно они имеют в виду. Соответственно, будем расспрашивать, о чем идет речь, — сказал Грищак корреспонденту «Матч ТВ».
В апреле Лельчук рассказала в интервью «Матч ТВ» о том, что Самедов вел себя неприемлемо по отношению к ней. По ее словам, поведение бывшего игрока сборной России сказалось на ее работе с «Локомотивом». Сам Самедов опроверг все обвинения в свой адрес.