В "Крыльях Советов" рассказали о диагнозе госпитализированного футболиста

Форварду самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Напомним, накануне футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован.
«Сегодня в Клиниках СамГМУ провели консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты.
Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено.
Ближайшее время футболист проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления игрока будут определены позднее», — говорится в сообщении.
Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.
Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.
В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что 17-летний футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».