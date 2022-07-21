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34 минуты назад

В "Крыльях Советов" рассказали о диагнозе 17-летнего футболиста клуба Пинаяева

Газета.Ruиещё 8

Форварду самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В "Крыльях Советов" рассказали о диагнозе госпитализированного футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, накануне футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован.

«Сегодня в Клиниках СамГМУ провели консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты.

Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено.

Ближайшее время футболист проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления игрока будут определены позднее», — говорится в сообщении.

Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.

Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.

В минувшем сезоне ему удалось забить четыре мяча и сделать три результативные передачи в 30 матчах. Отметим, что 17-летний футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Сергей Пиняев,Крылья Советов,Манчестер Юнайтед,
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