В "Крыльях Советов" рассказали о диагнозе госпитализированного футболиста

Форварду самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, накануне футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован.

«Сегодня в Клиниках СамГМУ провели консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты.



Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено.



Ближайшее время футболист проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления игрока будут определены позднее», — говорится в сообщении.

Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.

Пиняев перешел в «Крылья Советов летом 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в одной встрече, не отметившись результативными действиями.