Мостовой: "Зенит" не сможет стать чемпионом без легионеров

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о словах экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, который предложил не удерживать легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отсутствия еврокубков. Слова Мостового передает «Чемпионат».
«А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что!» — сказал Мостовой.
Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.
2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023.
13 мая ЦСКА, петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что они оспорят это решение в CAS.
Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о словах Аршавина.