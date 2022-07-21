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1 час назад

Экс-футболист Мостовой заявил, что "Зенит" не сможет стать чемпионом без легионеров

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о словах экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, который предложил не удерживать легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за отсутствия еврокубков. Слова Мостового передает «Чемпионат».

Мостовой: "Зенит" не сможет стать чемпионом без легионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что!» — сказал Мостовой.

Напомним, в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023.

13 мая ЦСКА, петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что они оспорят это решение в CAS.

Ранее бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о словах Аршавина.

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