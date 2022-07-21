Мостовой: "Зенит" не сможет стать чемпионом без легионеров

«А как отпускать легионеров? Их в «Зените» человек десять! Конечно, это негативно отразится на чемпионате. Мы же видим уровень РПЛ после первого тура. Простой пример: уберем легионеров из «Зенита». И что, вы думаете, они будут чемпионами? Нет, вы что!» — сказал Мостовой.