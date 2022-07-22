Уткин высмеял безработного Дзюбу

Комментатор и спортивный журналист Василий Уткин, который ведет популярный канал в Youtube, отреагировал на поход экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в цирк Юрия Никулина.

Фото: ТАСС ТАСС

«Дзюба посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», - пошутил Уткин на своем ютуб-канале.

33-летний нападающий сейчас пребывает в статусе свободного агента. По окончании сезона-2021/2022 у Артёма истек срок действия контракта с «Зенитом».

В СМИ сообщалось, что у Дзюбы есть варианты продолжения карьеры в Турции и Росси.