Уткин назвал два сценария матчей "Зенита" в сезоне-2022/23

"Кажется, у Зенита два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, а уже горишь в три; или они забивают болт. Видимо, накануне всю ночь рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска. Думал потроллить "Крылья", но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь не хошь, а всех молодых девок перепробует", – написал Уткин в Telegram-канале.