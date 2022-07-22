Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
54 минуты назад

Уткин назвал два сценария матчей "Зенита" в сезоне-2022/23

Газета.Ru

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал разгромную победу петербургского "Зенита" над самарскими "Крыльями Советов" (3:0).

Уткин назвал два сценария матчей "Зенита" в сезоне-2022/23
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кажется, у Зенита два варианта сценариев матча на сезон: или они в какой-то момент серьезно включаются – в целых пол-ноги, – не успеешь оглянуться, а уже горишь в три; или они забивают болт. Видимо, накануне всю ночь рубятся в плейстейшн и в треть мизинца играют отвратно, и тогда просто тоска. Думал потроллить "Крылья", но не хочу быть извергом. Ничего, ребят, это как раз-два в год барин приезжает в имение, и хошь не хошь, а всех молодых девок перепробует", – написал Уткин в Telegram-канале.

На пятой минуте сине-бело-голубые получили право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть голкипера самарцев Ивана Ломаева, однако был точен на добивании. На 12-й минуте хозяева получили право на еще один 11-метровый удар. В штрафной площади был сбит бразилец Малком. Пенальти реализовал Далер Кузяев. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют со столичным "Локомотивом". Матч пройдет 30 июля. "Крылья" на следующий день померятся силами с московским "Торпедо".

Ранее генеральный директор пляжного футбольного клуба "Строгино" Дмитрий Струтынский предложил экс-форварду "Зенита" Артему Дзюбе попробовать свои силы в пляжном футболе.

Футбол,Иван Ломаев,Дмитрий Струтынский,Далер Кузяев,Андрей Мостовой,Сергей Семак,Василий Уткин,Торпедо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители