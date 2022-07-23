Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Прогнозы и ставки на товарищеский матч «Реал Мадрид» - «Барселона»: эль-класико в Вегасе

Партнерский материал

«Реал Мадрид» и «Барселона» сыграют товарищеский матч. Стартовый свисток матча прозвучит 24 июля в 06:00 мск в Лас-Вегасе, на стадионе «Алиджент Стэдиум». Игры между этими командами всегда принципиальные! Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Время почивать на лаврах уже закончилось
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Реал Мадрид» - «Барселона»: прогноз и ставки на товарищеский матч 24 июля, коэффициенты букмекеров

24 июля в товарищеском матче сразятся «Реал Мадрид» и «Барселона». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами каталонский клуб. Поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.18, это примерно 44% вероятности. Шансы мадридского «Реала» аналитики оценили коэффициентом 2.85 (33%). В случае ничьи сработает коэффициент 4.15 (23%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 3 можно с коэффициентом 1.57, а на тотал меньше 3 – за 2.40.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.48. С коэффициентом 2.65 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 9.00.

Готов ли «Реал» к этой игре?

«Реал» пока не играл товарищеских матчей, предпочитая занятия на своей базе. Прошлый сезон у команды получился великолепным: победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Но время почивать на лаврах уже закончилось, теперь нужно задумываться о защите титула. А это будет непросто: все-таки лидеры у команды довольно возрастные.

На трансферном рынке «Реал» поработал точечно. Команду пополнили Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. «Реал» бросил все силы на покупку Киллиана Мбаппе, но тот решил остаться в «ПСЖ». Поэтому все надежды в атаке будут по-прежнему связаны с Каримом Бензема. Тот уже довольно возрастной игрок, однако его прошлый сезон был фееричным. При этом, конечно, глубины состава в атаке «Королевскому клубу» не хватает.

«Я не припомню мадридского «Реала», у которого был бы только один настоящий бомбардир. Обычно их два или три. Это на самом деле вызывает беспокойство. Винисиус Жуниор забил в прошлом сезоне 17 голов в Ла Лиге, но он фактически является левым полузащитником, и единственным настоящим форвардом остаётся лишь Карим Бензема» - сказал легенда клуба Фернандо Морьентес.

Команда без особых изменений в составе, а значит, сыгранность будет на высоте. Но это не спасло столичный клуб в последней игре с «Барселоной». 0:4 - каталонцы отвесили принципиальному сопернику смачную пощечину. В Мадриде об этом, разумеется, помнят, поэтому отнесутся к матчу очень серьезно.

Сделать ставку на победу «Реала» в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.90.

Левандовски и другие

«Барселона» провалила прошлый сезон и теперь укрепляется. Правда, у клуба огромные финансовые проблемы, поэтому менеджерам приходится проявлять чудеса изворотливости. К команде уже присоединились Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Рафинья и главный трансфер лета - Роберт Левандовски.

В отличие от «Реала», «Барселона» провела уже 2 контрольных матча. Каталонцы выдали настоящее шоу в игре с «Интером Майами» - разгромная победа 6:0. Красивый дебют получился у Рафиньи - гол и 2 ассиста.

Роберт Левандовски ещё не успел дебютировать, выйдет ли он против «Реала»? Даже если и да, то вряд ли он будет готов физически на 100%.

«Барселона» под руководством Хави готова вернуться на вершину. Кристенсен и Кессье должны добавить обороне надежности, а два уже сыгранных товарищеских матча говорят о лучшем в сравнении с соперником игровом тонусе. Сделать ставку на то, что забьет только «Барселона», в БК Фонбет можно с коэффициентом 5.00.

Регистрируйтесь в Фонбет и делайте ставки на матч «Реал Мадрид» против «Барселоны» и другие игры!

Футбол,Франк Кессье,Фернандо Морьентес,Андреас Кристенсен,Антонио Рюдигер,Карим Бензема,Роберт Левандовски,Фонбет,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители