«Реал Мадрид» и «Барселона» сыграют товарищеский матч. Стартовый свисток матча прозвучит 24 июля в 06:00 мск в Лас-Вегасе, на стадионе «Алиджент Стэдиум». Игры между этими командами всегда принципиальные! Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Реал Мадрид» - «Барселона»: прогноз и ставки на товарищеский матч 24 июля, коэффициенты букмекеров

24 июля в товарищеском матче сразятся «Реал Мадрид» и «Барселона». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами каталонский клуб. Поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.18, это примерно 44% вероятности. Шансы мадридского «Реала» аналитики оценили коэффициентом 2.85 (33%). В случае ничьи сработает коэффициент 4.15 (23%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 3 можно с коэффициентом 1.57, а на тотал меньше 3 – за 2.40.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.48. С коэффициентом 2.65 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 9.00.

Готов ли «Реал» к этой игре?

«Реал» пока не играл товарищеских матчей, предпочитая занятия на своей базе. Прошлый сезон у команды получился великолепным: победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Но время почивать на лаврах уже закончилось, теперь нужно задумываться о защите титула. А это будет непросто: все-таки лидеры у команды довольно возрастные.

На трансферном рынке «Реал» поработал точечно. Команду пополнили Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. «Реал» бросил все силы на покупку Киллиана Мбаппе, но тот решил остаться в «ПСЖ». Поэтому все надежды в атаке будут по-прежнему связаны с Каримом Бензема. Тот уже довольно возрастной игрок, однако его прошлый сезон был фееричным. При этом, конечно, глубины состава в атаке «Королевскому клубу» не хватает.

«Я не припомню мадридского «Реала», у которого был бы только один настоящий бомбардир. Обычно их два или три. Это на самом деле вызывает беспокойство. Винисиус Жуниор забил в прошлом сезоне 17 голов в Ла Лиге, но он фактически является левым полузащитником, и единственным настоящим форвардом остаётся лишь Карим Бензема» - сказал легенда клуба Фернандо Морьентес.

Команда без особых изменений в составе, а значит, сыгранность будет на высоте. Но это не спасло столичный клуб в последней игре с «Барселоной». 0:4 - каталонцы отвесили принципиальному сопернику смачную пощечину. В Мадриде об этом, разумеется, помнят, поэтому отнесутся к матчу очень серьезно.

Левандовски и другие

«Барселона» провалила прошлый сезон и теперь укрепляется. Правда, у клуба огромные финансовые проблемы, поэтому менеджерам приходится проявлять чудеса изворотливости. К команде уже присоединились Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Рафинья и главный трансфер лета - Роберт Левандовски.

В отличие от «Реала», «Барселона» провела уже 2 контрольных матча. Каталонцы выдали настоящее шоу в игре с «Интером Майами» - разгромная победа 6:0. Красивый дебют получился у Рафиньи - гол и 2 ассиста.

Роберт Левандовски ещё не успел дебютировать, выйдет ли он против «Реала»? Даже если и да, то вряд ли он будет готов физически на 100%.