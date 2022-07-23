«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар»

В матче второго тура чемпионата России московский «Спартак» одержал крупную победу над «Краснодаром». «Красно-белые» переиграли «быков» со счётом 4:1, большую часть матча играя в большинстве.

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Счёт в матче москвичи открыли на 35-й минуте после точного удара Романа Зобнина. А всего через пару минут после этого арбитр показал прямую красную карточку защитнику «Краснодара» Черникову за грубую игру.

Во втором тайме «Спартак» воспользовался численным преимуществом и ещё трижды поразил ворота соперника: отличились Квинси Промес, Виктор Мозес и ещё раз Роман Зобнин. Гол престижа за «Краснодар» забил Эдуард Сперцян с пенальти.