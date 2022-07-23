Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар»

Свободная прессаиещё 15

В матче второго тура чемпионата России московский «Спартак» одержал крупную победу над «Краснодаром». «Красно-белые» переиграли «быков» со счётом 4:1, большую часть матча играя в большинстве.

«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Счёт в матче москвичи открыли на 35-й минуте после точного удара Романа Зобнина. А всего через пару минут после этого арбитр показал прямую красную карточку защитнику «Краснодара» Черникову за грубую игру.

Во втором тайме «Спартак» воспользовался численным преимуществом и ещё трижды поразил ворота соперника: отличились Квинси Промес, Виктор Мозес и ещё раз Роман Зобнин. Гол престижа за «Краснодар» забил Эдуард Сперцян с пенальти.

Напомним, ранее в рамках 2 тура РПЛ петербургский «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов».

Футбол,Эдуард Сперцян,Виктор Мозес,Роман Зобнин,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители