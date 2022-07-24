Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
2 часа назад

"Лечче" планирует приобрести полузащитника ЦСКА Бистровича

Газета.Ru

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович интересен вернувшемуся в итальянскую Серию А "Лечче". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

"Лечче" планирует приобрести полузащитника ЦСКА Бистровича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, переговоры о приобретении футболиста находятся в продвинутой стадии. Напомним, что ранее в "Удинезе" перешел словенский защитник ЦСКА Яка Бийол.

Стоит отметить, что в начале июля Бистрович получил травму в расположении ЦСКА, после чего отправился к себе на родину для восстановления. Подобная практика использовалась и с другим игроком "армейцев" - бразильским защитником Бруно Фуксом. Он уже вернулся в расположение российской команды. Бистрович стал игроком ЦСКА в 2018 году. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне 24-летний хорват провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), еще 18 – в турецкой Суперлиге за "Фатих Карагюмрюк". До этого он также на условиях аренды выступал за "Касымпашу". 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в "Сантос".

Футбол,Марио Фернандес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители