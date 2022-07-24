Гол Марадишвили через себя принес «Локомотиву» ничью в матче с «Ростовом»

Сегодня, 24 июля, завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе « РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. Счёт был открыт в начале первого тайма. На пятой минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко , ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин . На 35-й минуте пенальти в ворота «Ростова» реализовал хавбек Антон Миранчук .

С 65-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Алексис Бека-Бека. На 88-й минуте после ошибки вратаря «Локо» Даниила Худякова мяч забил хавбек «Ростова» Уткин. На 90+4-й минуте полузащитник железнодорожников Константин Марадишвили нанёс результативный удар через себя. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).