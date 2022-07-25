Защитник «Динамо» Скопинцев пошутил на тему побега Варелы из клуба

«Заметил, что Варелы нет с командой на установке — за два часа до матча с «Торпедо».



Руководители «Динамо» уже официально заявили, что Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил? Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.



Как назвать этакой поступок? Это уругвайский сериал, испанские страсти!» — приводит слова футболиста «СЭ».