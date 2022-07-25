«Краснодар» высмеял слова Федуна о хорошей победе «Спартака»

«Краснодар» опубликовал видео с нарезками спорных, по мнению клуба, моментов в матче второго тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» , высмеяв слова владельца «красно-белых» Леонида Федуна о хорошей победе москвичей.

По мнению «быков», на 32-й минуте матча Александр Соболев должен был получить вторую желтую карточку за удар соперника по лицу. Также краснодарцы считают, что мяч, забитый на 35-й минуте Романом Зобниным не должен был быть засчитан, так как после подачи углового Кристофер Мартинс сыграл рукой.