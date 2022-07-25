«Краснодар» высмеял слова Федуна о хорошей победе «Спартака»

«Краснодар» опубликовал видео с нарезками спорных, по мнению клуба, моментов в матче второго тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», высмеяв слова владельца «красно-белых» Леонида Федуна о хорошей победе москвичей.
Встреча, прошедшая 23 июля, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Спартака».
По мнению «быков», на 32-й минуте матча Александр Соболев должен был получить вторую желтую карточку за удар соперника по лицу. Также краснодарцы считают, что мяч, забитый на 35-й минуте Романом Зобниным не должен был быть засчитан, так как после подачи углового Кристофер Мартинс сыграл рукой.
Кроме того, в «Краснодаре» считают, что в эпизоде, после которого был удален Александр Черников, спартаковец Виктор Мозес симулировал.
В конце ролика краснодарский клуб назвал главного арбитра встречи Кирилла Левникова режиссером, а Евгения Кукуляка — ассистентом режиссера.
— По результатам сезона-2021/22 «Краснодар» занял первое место по потерянным очкам из-за судейских ошибок и, благодаря Кириллу Левникову и Евгению Кукуляку, во втором туре уверенно движется к еще одному призу, — говорится в финальных титрах видеоролика «Краснодара».