КДК рассмотрит заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»

«По итогам матча «Краснодар» — «Спартак» рассмотрим два вопроса по необеспечению безопасности на стадионе. Первый связан с тем, что после матча в судейскую без разрешения заходил президент клуба Сергей Галицкий. Второй вопрос — выбегание на поле болельщика «Кранодара». Также мы рассмотрим удаление футболиста Черникова за агрессивное поведение. Что может грозить Галицкому? В среду всё расскажу», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.