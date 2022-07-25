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1 час назад

КДК рассмотрит заход Сергея Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»

Чемпионат.comиещё 9

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит заход владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в судейскую после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:4).

КДК рассмотрит заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»
Фото: АПЕНЬКИН СЕРГЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»АПЕНЬКИН СЕРГЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«По итогам матча «Краснодар» — «Спартак» рассмотрим два вопроса по необеспечению безопасности на стадионе. Первый связан с тем, что после матча в судейскую без разрешения заходил президент клуба Сергей Галицкий. Второй вопрос — выбегание на поле болельщика «Кранодара». Также мы рассмотрим удаление футболиста Черникова за агрессивное поведение. Что может грозить Галицкому? В среду всё расскажу», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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