ЦСКА предложил контракт капитану сербского "Партизана"

Московский ЦСКА планирует подписать трехлетний контракт с капитаном сербского клуба «Партизан» Сашей Зделаром. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Москвичи предлагают 27-летнему полузащитнику контракт на три года. Его соглашение с сербским клубом рассчитано до лета 2023 года.

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В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Москвичи смогли подписать лишь одного игрока. Им стал сербский защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич.