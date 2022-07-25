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1 час назад

ЦСКА предложил трехлетний контракт капитану сербского "Партизана" Зделару

Газета.Ruиещё 1

Московский ЦСКА планирует подписать трехлетний контракт с капитаном сербского клуба «Партизан» Сашей Зделаром. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Москвичи предлагают 27-летнему полузащитнику контракт на три года. Его соглашение с сербским клубом рассчитано до лета 2023 года.

ЦСКА предложил контракт капитану сербского "Партизана"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что в это межсезонье ЦСКА покинул целый ряд игроков: Марио Фернандес (приостановка карьеры), Алан Дзагоев (расторжение контракта), Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов (оба — окончание контракта), Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон (оба — приостановка контракта), Яка Бийол и Эмиль Бохинен (продажа), Кристиан Бистрович (аренда).

Москвичи смогли подписать лишь одного игрока. Им стал сербский защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич.

В стартовавшем 15 июля новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» одержали две победы из двух с общим счетом 5:0. После двух туров подопечные Владимира Федотова возглавляют турнирную таблицу.

Футбол,Эмиль Бохинен,Арнор Сигурдссон,Хердур Магнуссон,Владимир Федотов,Ильзат Ахметов,Алан Дзагоев,Марио Фернандес,
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