Известно, где продолжит карьеру Вагнер Лав

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав так и не смог найти себе подходящую команду в российском чемпионате. По этой причине игрок принял решение продолжить карьеру у себя на родине, рапортует инсайдер Фабио Алейшо.

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Согласно данным журналиста, у 38-летнего футболиста есть предложение от неназванного бразильского клуба. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.