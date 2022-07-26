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58 минут назад

Известно, где продолжит карьеру Вагнер Лав

Евро-футбол.Руиещё 4

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав так и не смог найти себе подходящую команду в российском чемпионате. По этой причине игрок принял решение продолжить карьеру у себя на родине, рапортует инсайдер Фабио Алейшо.

Известно, где продолжит карьеру Вагнер Лав
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным журналиста, у 38-летнего футболиста есть предложение от неназванного бразильского клуба. О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Последним местом работы Вагнера был клуб «Мидтьюлланд», выступающий в чемпионате Дании. Бразильский форвард провел за эту команду десять матчей в прошлом сезоне, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Футбол,Вагнер Лав,
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