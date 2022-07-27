Бывший игрок РПЛ больше не нужен «Роме»

Вместо Шомуродова уже взяли звезду «Ювентуса».

Фото: VALERIO PENNICINO /GETTY IMAGES VALERIO PENNICINO /GETTY IMAGES

В 2019 году Жозе Моуринью пригласили комментировать Кубок Азии. В тот период тренер отходил от увольнения из «МЮ» и с энтузиазмом погрузился в новый проект. Именно тогда он впервые узнал об Эльдоре Шомуродове. Прошло ещё немного времени, и состоялась личная встреча. Её организовал агент футболиста Герман Ткаченко. Тогда Эльдор удивился, что португалец знал не только самого игрока, но и его статистику. На память они сделали совместное селфи. Шомуродов был в восторге, ведь в детстве он фанател от «Челси» Жозе. Кто бы мог подумать, что через пару лет этот милый мужчина будет критиковать нападающего уже в качестве главного тренера. И сообщит руководству «Ромы», что не видит его в команде в новом сезоне.

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Так утверждает сайт Corriere Dello Sport. По их информации, «Рома» намерена избавиться от форварда, которого так любит Валерий Карпин, так как Эльдор не впечатлил тренера в летнее межсезонье. Изначально клуб собирался дать шанс игроку после неудачного прошлого. Но, видимо, он его не оправдал. Как пишет издание, у Эльдора есть варианты в других клубах Серии А. Однако интерес не то чтобы огромный.

Важный аргумент для возможного ухода – приглашение Пауло Дибалы. Мало кто ожидал, что аргентинец выберет «Рому» после бесплатного ухода из «Ювентуса». Но якобы большую роль в этом сыграл Моуринью. Он лично звонил Дибале и рассказывал о больших задачах и амбициях в новом сезоне. И обещал строить команду именно вокруг аргентинца. Доводы подействовали, а хорошая зарплата стала дополнительным стимулом. Вообще, «Рома» мощно проводит летнюю компанию – клуб удовлетворил почти все требования Жозе. Из «Лилля» забрали Зеки Челика, из «Бенфики» – Миле Свилара, а из «МЮ» – Неманью Матича. По сути, основные позиции усилены. И логично, что тренеру теперь важно избежать перенасыщения футболистами.

«Рому» уже покинули несколько игроков, и в Италии уверены, что следующим может быть Шомуродов. Он получил время в трёх товарищеских матчах, но не произвёл мощного впечатления. Поэтому вопрос может быть лишь в стратегии ухода: в клубе будут ждать до конца трансферного окна и выберут лучшее предложение.

Как Шомуродов играл в прошлом сезоне?

Неважно. Изначально Эльдора брали на замену Джеко, но заменой он так и не стал. Во многом из-за того, что Моуринью подписал хорошо ему знакомого Тэмми Абрахама. Так что в начале сезона Шомуродов ещё имел практику, а после сел на лавку и в основном получал время в концовках матчей. Итого только пять забитых мячей за девять месяцев – не такого ожидали в Риме.

Пик недовольства – начало года. «Рома» вела 3:1 у «Юве», потом на поле появился Шомуродов, и игра завершилась 3:4. Моуринью разносил всех, в том числе персонально Эльдора. А болельщики «Ромы» примерно с таким настроением описывали игрока: у него есть талант, но не хватает ментальной злобы. А без неё в команде Моуринью никуда.

Весной Шомуродов публично заявил о недовольстве количеством игрового времени.

«Я недоволен своим игровым временем в «Роме». Я хочу играть больше. Отношения с Моуринью? Хорошие. Возможно, не как раньше, но всё равно хорошие. У меня контракт с клубом. Если я буду играть больше, останусь. Но у меня больше нет желания сидеть на скамейке», – цитирует игрока RomaPress.net.

Позже поступило опровержение этих слов. Якобы игрока не так поняли. Но осадок остался. В следующих 10 матчах форвард провёл только 83 минуты. Явно не просто так. Однако в конце сезона появился очаг надежды. В Италии это связывали с упорной работой на тренировках – он не остался без внимания тренера. Отсюда несколько матчей в концовке сезона и даже выход на замену в финале Лиги конференций с «Фейеноордом».