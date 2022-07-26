Леонид Федун покинет совет директоров «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун покинет занимаемую должность. На его место будет назначен человек от генерального спонсора команды — нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Управлять командой будет вице-президент и владелец пакета акций «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцын. Он будет принимать решения по ключевым вопросам. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По сведениям источника, сейчас идёт юридическая процедура по передаче акций клуба. Именно поэтому у клуба с хорошим бюджетом нет средств на трансферы: Федун перестал выделять деньги на эти цели, а «ЛУКОЙЛ» ещё не приступил к принятию решений по трансферам.