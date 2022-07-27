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1 час назад

Экс-нападающий "Барселоны" и "Атлетико" Суарес вернулся в родной клуб в Уругвае

Газета.Ruиещё 3

Нападающий Луис Суарес официально вернулся в «Насьональ» из Монтевидео, в котором он начинал свою карьеру. Об этом сообщает пресс-служба уругвайского клуба.

Экс-нападающий "Барселоны" и "Атлетико" Суарес подтвердил переход в новый клуб
Фото: ReutersReuters

«Хочу поблагодарить болельщиков за всю ту любовь, которую я и моя семья получали в последние несколько дней. Это было впечатляюще и эмоционально. Именно это сделало мое возвращение в «Насьональ» неизбежным», — сказал Суарес.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе клуба он четыре раза стал чемпионом Испании и столько же раз обладателем Кубка страны. В сезоне 2014/15 уругваец забил гол в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» и принес своей команде победу.

В 2020 году он подписал контракт с «Атлетико» на правах свободного агента. В этом же сезоне он стал чемпионом Испании в составе своего нового клуба.

Футбол,Новости Примеры,Луис Суарес,
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