Wildberries стал новым спонсором московского «Спартака»

Онлайн-ретейлер Wildberries теперь является партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу самой онлайн-платформы.
Сторонами было заключено спонсорское соглашение сроком на три года. С сезона 2023/2024 ретейлер будет осуществлять поставки экипировки командам клуба.
«Надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать развитию спорта в стране», — подчеркнула основатель Wildberries и богатейшая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук.
Появление логотипа Wildberries на форме игроков ФК ожидается с сезона 2023/2024, отметил коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов.
До этого ретейлер уже несколько раз заключал контракт с футбольными командами. Wildberries также выступает спонсором хоккейной команды «Ак Барс» и футбольных клубов «Крылья Советов», «Динамо-Москва» и «ЦСКА». Собственная любительская футбольная команда «Вайлдберриз» была основана в 2015 году.
Предыдущим спонсором «Спартака» была компания Nike, однако она приняла решение разорвать контракт из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Напомним, что ранее был вынесен вердикт, согласно которому российские команды, включая «Спартак», не смогут принимать участие в еврокубках в следующем сезоне.