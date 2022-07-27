Wildberries стал новым спонсором московского «Спартака»

Онлайн-ретейлер Wildberries теперь является партнером футбольного клуба «Спартак-Москва». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу самой онлайн-платформы.

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Сторонами было заключено спонсорское соглашение сроком на три года. С сезона 2023/2024 ретейлер будет осуществлять поставки экипировки командам клуба.

«Надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать развитию спорта в стране», — подчеркнула основатель Wildberries и богатейшая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук.

Появление логотипа Wildberries на форме игроков ФК ожидается с сезона 2023/2024, отметил коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов.

До этого ретейлер уже несколько раз заключал контракт с футбольными командами. Wildberries также выступает спонсором хоккейной команды «Ак Барс» и футбольных клубов «Крылья Советов», «Динамо-Москва» и «ЦСКА». Собственная любительская футбольная команда «Вайлдберриз» была основана в 2015 году.