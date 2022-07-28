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55 минут назад

Экс-футболист «Пари НН» Горбунов перешел в «Рубин»

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Казанский «Рубин» заключил двухлетний контракт с полузащитником Игорем Горбуновым, который перешел в клуб в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба команды.

Экс-футболист «Пари НН» Горбунов перешел в «Рубин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За свою карьеру 27-летний Горбунов успел поиграть за молодежную команду московского «Динамо», а также «Динамо» из Санкт-Петербурга, «ПАРИ НН», «Сочи», «Ротор» и «Армавир».

В прошлом сезоне в составе «ПАРИ НН» он провел 24 матча и забил 2 гола.

По итогам прошлого сезона нижегородская команда сохранила место в МИР РПЛ, а «Рубин» ее покинул. Сейчас казанский клуб выступает в МЕЛБЕТ-Первой Лиге.

Футбол,Игорь Горбунов,Динамо,
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