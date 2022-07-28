Экс-футболист «Пари НН» Горбунов перешел в «Рубин»

Казанский «Рубин» заключил двухлетний контракт с полузащитником Игорем Горбуновым, который перешел в клуб в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба команды.

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За свою карьеру 27-летний Горбунов успел поиграть за молодежную команду московского «Динамо», а также «Динамо» из Санкт-Петербурга, «ПАРИ НН», «Сочи», «Ротор» и «Армавир».

В прошлом сезоне в составе «ПАРИ НН» он провел 24 матча и забил 2 гола.