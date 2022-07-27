Фанаты "Фенербахче" скандировали имя Путина на  матче с киевским "Динамо"

Болельщики турецкого «Фенербахче» необычно отреагировали на гол киевского «Динамо» во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Они стали скандировать имя президента России Владимира Путина.

Видеофрагментом момента поделилось «РИА Новости».

По данным агентства, инцидент произошел на 57-й минуте игры, когда полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский забил гол в ворота «Фенербахче». Болельщики турецкой команды решили подразнить украинцев и начали скандировать:

«Ла-ла-ла, Владимир Путин!»