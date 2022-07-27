Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
37 минут назад

Фанаты "Фенербахче" скандировали имя Путина на  матче с киевским "Динамо"

Елена Прошина

Болельщики турецкого «Фенербахче» необычно отреагировали на гол киевского «Динамо» во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Они стали скандировать имя президента России Владимира Путина.

Видеофрагментом момента поделилось «РИА Новости».

По данным агентства, инцидент произошел на 57-й минуте игры, когда полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский забил гол в ворота «Фенербахче». Болельщики турецкой команды решили подразнить украинцев и начали скандировать:

«Ла-ла-ла, Владимир Путин!»

Позже на 89-й минуте защитник «Фенербахче» Аттила Салаи сравнял счет с «Динамо». Игру перевели в дополнительное время.

Футбол,Видео,Аттила Салаи,Виталий Буяльский,Владимир Путин,Динамо,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители