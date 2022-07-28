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53 минуты назад

Трансфер Мендеса в ЦСКА находится под риском срыва

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Генеральный директор чилийского клуба «Унион Эспаньола» Луис Бакедано сообщил о трудностях в переговорах с московским ЦСКА по трансферу полузащитника Виктора Мендеса.

Трансфер Мендеса в ЦСКА оказался на грани срыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Пока ничего не решено. Требуются дополнительные переговоры с ЦСКА. В противном случае сделка не состоится. Пока мы находимся в ожидании, — приводит слова Бакедано En Cancha.

Действующий контракт полузащитника с «Унионом» рассчитан до конца 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. На его счету три игры за сборную Чили.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 2,3 миллиона евро.

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