Трансфер Мендеса в ЦСКА оказался на грани срыва

Генеральный директор чилийского клуба «Унион Эспаньола» Луис Бакедано сообщил о трудностях в переговорах с московским ЦСКА по трансферу полузащитника Виктора Мендеса.

— Пока ничего не решено. Требуются дополнительные переговоры с ЦСКА. В противном случае сделка не состоится. Пока мы находимся в ожидании, — приводит слова Бакедано En Cancha.

Действующий контракт полузащитника с «Унионом» рассчитан до конца 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. На его счету три игры за сборную Чили.