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2 часа назад

Колосков: УЕФА может наказать "Фенербахче" и Луческу после скандала с кричалкой о Путине

Газета.Ruиещё 9

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о поведении фанатов стамбульского «Фенербахче» на матче с киевским «Динамо» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Колосков: УЕФА может наказать "Фенербахче" за кричалки о Путине
Фото: кадр видеокадр видео

Напомним, после пропущенного на 57-й минуте гола турецкие болельщики начали выкрикивать имя президента России Владимира Путина.

«Если делегат матча записал в протокол, что были такие крики, которые провоцировали напряженность и имели политический характер, то дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть это. Если такой записи нет, то вряд ли», — приводит слова Колоскова РИА «Новости».

Также экс-президент РФС прокомментировал тот факт, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча.

«Возможно, ему сделают замечание. По регламенту он обязан приходить на пресс-конференцию, и без внимания это не оставят. Может быть, это будет штраф, но вряд ли дисквалификация», — добавил Колосков.

Встреча завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1 в дополнительное время, что позволило команде выйти в следующий раунд (первая встреча завершилась нулевой ничьей). В третьем квалификационном раунде «Динамо» сыграет с австрийским «Штурмом».

Ранее сообщалось, что Луческу не ожидал кричалок в поддержку Путина от фанатов «Фенербахче».

Футбол,Мирча Луческу,Вячеслав Колосков,Владимир Путин,Динамо,РФС,УЕФА,
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