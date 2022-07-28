Суд отказался удовлетворить иск Газизова к "Спартаку"

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения иск Шамиля Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора "Спартака". Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы". В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.