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1 час назад

Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к "Спартаку"

ТАССиещё 7

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения иск Шамиля Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора "Спартака". Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд отказался удовлетворить иск Газизова к "Спартаку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газизов подал иск о признании незаконным увольнения с должности гендиректора, расторжения трудового договора, взыскания заработка за время вынужденных прогулов.

Суд счел недостаточными доводы представителя Газизова и отказал в удовлетворении иска.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы". В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.

Футбол,Шамиль Газизов,
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