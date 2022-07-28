Еременко подписал контракт с последним клубом чемпионата Финляндии

35-летний атакующий полузащитник Роман Еременко стал игроком финского ХИФК, занимающего последнюю строчку в турнирной таблице национального чемпионата. 35-летний полузащитник с финским паспортом Роман Еременко, ранее выступавший за "Ростов", "Спартак", ЦСКА, "Рубин" и ряд зарубежных клубов, подписал контракт с финским ХИФК. Новый клуб хавбека занимает последнее 12 место в турнирной таблице чемпионата Финляндии, набрав 7 очков в 15 матчах. За эту же команду на правах аренды из юрмальского "Спартака" выступает младший брат Романа - 23-летний Сергей Еременко.