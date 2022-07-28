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1 час назад

«Лигу чемпионов пора называть по-другому». Черчесов раскритиковал нынешний формат турнира

Чемпионат.comиещё 7

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов раскритиковал систему, по которой команды попадают в групповой этап Лиги чемпионов.

Черчесов: «Лигу чемпионов пора называть по-другому»
Фото: САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Смысл реагировать на голы? Есть игра ― надо руководить, а не фонтанировать эмоциями. Это лишь второй раунд: для попадания в Лигу чемпионов нужно сначала пройти следующий этап, а потом ещё и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы. Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто занимает у себя в стране пятые-шестые места. Ну так же нельзя. У нас слишком долгий путь, раньше было проще — сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Футбол,Андрей Панков,Станислав Черчесов,
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