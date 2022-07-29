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1 час назад

Экс-игрок сборной России Аршавин поздравил Оздоева с переходом в турецкий "Фатих Карагюмрюк"

Газета.Ruиещё 3

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход экс-хавбека петербургского клуба Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Аршавин поздравил Оздоева с переходом в клуб Пирло
Фото: ТАССТАСС

«Ну, Оздоев — молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа — уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен», — приводит слова Аршавина «СЭ».

Главным тренером «Фатих Карагюмрюк» является Андреа Пирло. За команду выступают бывшие игроки ЦСКА Джанер Эркин и Ахмед Муса.

Напомним, 1 июня у 29-летнего Оздоева закончился контракт с «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны. В прошлом сезоне Оздоев провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился одним забитым голом.

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