Аршавин поздравил Оздоева с переходом в клуб Пирло

«Ну, Оздоев — молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа — уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен», — приводит слова Аршавина «СЭ».

Напомним, 1 июня у 29-летнего Оздоева закончился контракт с «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.