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22 минуты назад

В «Фенербахче» отреагировали на скандирование имени Путина своими фанатами

Lenta.ru

В турецком «Фенербахче» отреагировали на скандирование имени президента России Владимира Путина своими фанатами на матче квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Заявление доступно на сайте клуба.

В «Фенербахче» отреагировали на скандирование имени Путина своими фанатами
Фото: ReutersReuters

В заявлении «Фенербахче» осуждаются действия отдельных фанатов, который выкрикивали имя Путина во время матча с украинской командой. Вместе с тем, турецкий клуб отказался нести за это ответственность. «Фенербахче» представил официальную реакцию на случившееся на фоне новостей о начале расследования инспектором Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Фанаты "Фенербахче" скандировали имя Путина на  матче с киевским "Динамо"

Фанаты турецкой команды начали скандировать имя президента России во время матча с «Динамо» 27 июля. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».

Футбол,Владимир Путин,Динамо,УЕФА,
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