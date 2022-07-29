Россия поднялась в таблице коэффициентов УЕФА

Только радоваться особо нечему.

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Таблица коэффициентов УЕФА учитывает выступление клубов в еврокубках за последние пять лет. Теперь перестал учитываться лучший коэффициент России в истории – 12,600 набрали наши клубы в сезоне-2017/2018. Мы потеряли в таблице намного больше, чем другие. Например, Бельгия и Нидерланды потеряли лишь 2,600 и 2,900 балла соответственно. Таким образом, этим летом Россия откатилась на 19-ю строчку в рейтинге.

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Однако и мгновенно поднялась благодаря дисквалификации наших клубов. Звучит парадоксально, но это так.

Полностью таблица коэффициентов УЕФА Дело в том, что вместе с баном нам присудили минимальный коэффициент, который Россия набирала за последние пять лет. То есть 4,333 – столько наши клубы заработали в сезоне-2020/2021. Худший рейтинг России не только за пять лет, но и за последние 19 лет, если что. Этого оказалось достаточно, чтобы подняться в рейтинге с 19-й на 12-ю позицию. Там теперь находится Россия в таблице коэффициентов УЕФА. Радоваться рывку на семь строчек не имеет смысла. Норвегия, Чехия и остальные хоть и ниже нас, но будут в этом сезоне набирать очки и подниматься, а Россия – точно нет. Скорее всего, мы откатимся примерно на то же самое 19-е место. Оно позволяет заявить в еврокубки лишь четыре команды. При этом чемпион стартует либо с первого, либо со второго раунда отбора Лиги чемпионов, а остальные три команды стартуют в Лиге конференций. То есть в Лигу Европы можно будет попасть, только вылетев из ЛЧ. Как «Спартак» в прошлом сезоне.

При самом радужном стечении обстоятельств (если бан России продлится лишь один год), Россия сможет заявить две команды в следующую Лигу чемпионов (одну в группу, а другую – в отбор). Это произойдёт, потому что по итогам последнего евросезона мы удержали 10-е место. Кажется, теперь это будет самой желанной позицией из возможных. О борьбе за шестое место уже все давно забыли.

Но есть и один позитивный момент. 4,333 – это был ужасный рейтинг для шестой страны в таблице. Для 19-й страны – вполне нормальный рейтинг (почти среднее значение). Если опуститься на 30-е место, то 4,333 – это будет вообще шикарный рейтинг сезона. Хочется верить, что до такого дна мы не доберёмся. Тем более такое падение маловероятно. Если каждый сезон получать автоматически по 4,333, то будешь держаться в районе 22-24-го места.