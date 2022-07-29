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1 час назад

Тренер Бышовец расценил кричалку болельщиков "Фенербахче" как поддержку России

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о поведении турецких болельщиков на матче между "Фенербахче" и киевским "Динамо". Они скандировали имя президента России Владимира Путина.

Тренер Бышовец расценил кричалку болельщиков "Фенербахче" как поддержку России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Реагировать следует не только на это, но и в первую очередь на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборные от всех соревнований под своей эгидой. Это вопрос политических взглядов и оценки болельщиками произошедшего. Таким образом они выразили свое несогласие. С одной стороны, это следует расценивать как поддержку России", - приводит слова Бышовца RT.

Напомним, что в матче "Фенербахче" и киевского "Динамо" турецкие болельщики после пропущенного на 57-й минуте гола начали распевать имя президента России Владимира Путина.

Первый матч, который проходил в польском городе Лодзь, закончился вничью 0:0. Встреча, которая вчера прошла в Стамбуле завершилась победой киевлян 2:1. В третьем квалификационном раунде "Динамо" сыграет с австрийским "Штурмом". Первая игра пройдет в Лодзе 3 августа, ответная состоится в Граце 9 августа.

Ранее Вячеслав Колосков вступился за турецких фанатов, скандировавших кричалку о Путине.

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