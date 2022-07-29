Тренер Бышовец расценил кричалку болельщиков "Фенербахче" как поддержку России

"Реагировать следует не только на это, но и в первую очередь на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и сборные от всех соревнований под своей эгидой. Это вопрос политических взглядов и оценки болельщиками произошедшего. Таким образом они выразили свое несогласие. С одной стороны, это следует расценивать как поддержку России", - приводит слова Бышовца RT.