Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии

Чемпионат.comиещё 13

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершился матч за Суперкубок Англии. Трофей разыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии
Фото: ReutersReuters

Встреча закончилась победой красных со счётом 3:1. Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте, благодаря голу Хулиана Альвареса. Но на 84-й минуте красные снова вышли вперёд. Пенальти реализовал форвард Мохамед Салах. Точку в матче уже в компенсированное время поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

«Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).

Традиционно матч за Суперкубок Англии проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, однако в этом году турнир пришлось перенести в Лестер из-за проведения финального матча женского чемпионата Европы — 2022 по футболу.

Футбол,Мохамед Салах,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители