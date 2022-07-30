«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершился матч за Суперкубок Англии. Трофей разыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Встреча закончилась победой красных со счётом 3:1. Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте, благодаря голу Хулиана Альвареса. Но на 84-й минуте красные снова вышли вперёд. Пенальти реализовал форвард Мохамед Салах. Точку в матче уже в компенсированное время поставил форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

«Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022, а «Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, в финале турнира обыграв лондонский «Челси» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).