Первый матч РПЛ с Fan ID посетило 2 тыс. болельщиков

Матч 3-го тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» посетило 2 тысячи зрителей, сообщил Telegram-канал «Ural Mash». Эта игра стала первой в Премьер-лиге, на которой использовалась система Fan ID.

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«Екатеринбург Арена» была реконструирована к 2018 году и принимала матчи чемпионата мира, проходившего в России. На сегодняшний день стадион вмещает до 35 тысяч зрителей.

«Урал» провел первый домашний в новом сезоне. Средняя посещаемость «Екатеринбург Арены» в прошлом сезоне составила 5140 зрителей.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика с 1 июня 2022 года. Со старта нового сезона РПЛ Fan ID потребуется для посещения пяти стадионов: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт» (Сочи). С декабря паспорт болельщика потребуется на всех остальных стадионах команд РПЛ.