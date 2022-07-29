Роналду анонсировал свое возвращение на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сообщил, что он сыграет в товарищеском матче с "Райо Вальекано".

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Футболист отметился в комментариях посвященной ему фанатской страницы, которая опубликовала пост о том, что Криштиану не сыграет с "Райо".

"В воскресенье король сыграет", – написал Роналду в комментариях.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Райо Вальекано" состоится 31 июля.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Португалец интересуется "Атлетико", "Реалом", "Баварией" и "Наполи".