"Это гадость какая-то": Тарасова раскритиковала Fan ID

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала паспорта болельщиков Fan ID. По ее мнению, нововведение является «гадостью», которая снизит посещаемость матчей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
Тарасова заявила, что Fan ID только вредит футболу, отталкивая зрителей. Инициаторы приняли «злостное и бездарное» решение и многим теперь непонятно «зачем это нужно»
«Вообще, это гадость какая-то», - сказала Тарасова.
Закон, обязывающий иметь паспорт болельщика для посещения спортивных мероприятий, вступил в силу с 1 июня. В ответ многие фанаты начали бойкотировать матчи.
Система Fan ID впервые заработала 29 июля на матче РПЛ «Урал» — «Краснодар». Стадион, вмещающий 35 тысяч человек, посетило чуть больше двух тысяч болельщиков.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID. Он рассказал, что его дочери не смогли получить "фанатские паспорта", поскольку родились не в России. Не смог оформить паспорт и первый зампред Госдумы Александр Жуков.