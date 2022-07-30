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52 минуты назад

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Lenta.ruиещё 9

Петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 5:0. Голами отметились полузащитники Вендел (63-я минута), Клаудиньо (75-я), нападающий Иван Сергеев (80-я, 93-я), а также пенальти на первой добавленной ко второму тайму минуте реализовал хавбек Зелимхан Бакаев.

После трех матчей сине-бело-голубые набрали семь очков и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» располагаются на 12-м месте с двумя очками.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Локомотив» — с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 6 августа и начнутся в 20:00 по московскому времени.

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