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29 минут назад

"Бавария" обыграла "Лейпциг" и в 10-й раз выиграла Суперкубок Германии по футболу

ТАССиещё 5

"Бавария" со счетом 5:3 обыграла "Лейпциг" в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лейпциге.

"Бавария" выиграла Суперкубок Германии по футболу
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILANEPA-EFE/CLEMENS BILAN

В составе победителей голы забили Джамал Мусиала (14-я минута), Садио Мане (31), Бенжамен Павар (45), Серж Гнабри (66) и Лерой Сане (90+8). У "Лейпцига" отличились Марсель Хальстенберг (60), Кристофер Нкунку (77, с пенальти) и Дани Ольмо (89). Мане забил дебютный гол в составе "Баварии", сенегальский нападающий перешел в мюнхенский клуб из английского "Ливерпуля" 22 июня.

Встреча началась с минуты молчания в память о серебряном призере чемпионата мира 1966 года и бронзового призера мирового первенства 1970 года в составе сборной ФРГ Уве Зеелера, который умер на 86-м году жизни 21 июля.

Суперкубок Германии разыгрывается с 1987 года, в матче за трофей играют победитель чемпионата и обладатель Кубка Германии прошлого сезона. "Бавария" выиграла суперкубок в 10-й раз, этот показатель является рекордным. В прошлом сезоне клуб из Мюнхена в 32-й раз стал чемпионом Германии, "Лейпциг" впервые в истории выиграл кубок страны.

В первом туре чемпионата Германии сезона-2022/23 "Бавария" 5 августа на выезде сыграет с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне. "Лейпциг" 7 августа в гостях встретится со "Штутгартом".

Футбол,Бенжамен Павар,Серж Гнабри,Кристофер Нкунку,Садио Мане,
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