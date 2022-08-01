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1 час назад

Источник: новым президентом «Спартака» станет Ашот Хачатурянц

Чемпионат.comиещё 17

Известный предприниматель Леонид Федун сложит полномочия президента «Спартака». Вместо него руководить клубом будет экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц, информирует телеграм-канал Baza.

Источник: названо имя нового президента ФК "Спартак"
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Согласно сведениям источника, Хачатурянц может занять пост президента «Спартака» уже в ближайшее время.

Напомним, Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в начале осени 2021 года. В ноябре того же года он был официально утверждён в должности. Однако уже по окончании сезона-2021/2022 Хачатурянц покинул пост президента РПЛ.

Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет. В минувшем сезоне красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Футбол,Ашот Хачатурянц,Леонид Федун,Спартак,
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