Источник: названо имя нового президента ФК "Спартак"

Согласно сведениям источника, Хачатурянц может занять пост президента «Спартака» уже в ближайшее время.

Напомним, Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в начале осени 2021 года. В ноябре того же года он был официально утверждён в должности. Однако уже по окончании сезона-2021/2022 Хачатурянц покинул пост президента РПЛ.