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56 минут назад

Воспитанник "Зенита" выступающий за "Пюник" рассказал, как угодил в армию

Газета.Ru

Воспитанник "Зенита" Михаил Коваленко, который выступает за "Пюник", рассказал, как в 19 лет попал в армию.

Воспитанник "Зенита" рассказал, как угодил в армию
Фото: mixa_kovalenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)mixa_kovalenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Я сыграл на мемориале Гранаткина за сборную Санкт-Петербурга, и Анатолий Давыдов пригласил меня в дубль "Зенита". Полгода с ними тренировался, но не был заявлен. Дальше Дмитрий Черышев стал главным тренером, и я начал играть, в том числе в Юношеской Лиге чемпионов. Однако в начале декабря меня забрали в армию на год. Так получилось… Всегда рассчитывал только на футбол, учебу забросил. Я был в колледже при Лесгафта, но меня отчислили. Были мысли получить военный билет, но не успел. Пришли домой, забрали", — приводит слова Коваленко "Чемпионат".

Михаил Коваленко родился в Санкт-Петербурге и прошел через молодежную команду "Зенита". На взрослом уровне он успел поиграть за "Сочи", "Тюмень" и "Олимп-Долгопрудный".

С 2022 года Коваленко представляет армянский "Пюник". Также в Армении ему удалось поиграть за "Ной", в составе которого он стал серебряным призером чемпионата, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов в скором времени примет присягу для службы в армии. Ранее Тренер "Динамо" Алексей Кудашов высказался о перспективах Федотова вернуться в профессиональный хоккей.

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