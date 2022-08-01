Воспитанник "Зенита" рассказал, как угодил в армию

"Я сыграл на мемориале Гранаткина за сборную Санкт-Петербурга, и Анатолий Давыдов пригласил меня в дубль "Зенита". Полгода с ними тренировался, но не был заявлен. Дальше Дмитрий Черышев стал главным тренером, и я начал играть, в том числе в Юношеской Лиге чемпионов. Однако в начале декабря меня забрали в армию на год. Так получилось… Всегда рассчитывал только на футбол, учебу забросил. Я был в колледже при Лесгафта, но меня отчислили. Были мысли получить военный билет, но не успел. Пришли домой, забрали", — приводит слова Коваленко "Чемпионат".