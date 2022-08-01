У «Спартака» появился новый лидер. Кто отличился в 3-м туре РПЛ

И кто сейчас самый юный в лиге, пока Пиняев на больничном?

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Несмотря на продолжающийся отток легионеров из России (а где-то и благодаря ему), представительство молодых игроков в РПЛ с каждой неделей растёт. В 3-м туре 14 тренеров лиги совокупно задействовали 49 футболистов возрастной категории U21 и ниже (только у «Сочи» с «Ахматом» таких не нашлось). Пожалуй, главный герой уикенда — джокер «Пари НН» Тимур Сулейманов — не прошёл в рейтинг по возрасту (в марте исполнилось 22). Но и среди нынешних кандидатов в молодёжку (и не только в российскую) есть особо отличившиеся. В том числе и одноклубник Сулейманова. О них — ниже.

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Иброхимхалил Юлдошев, «Пари НН», 21 год

Левый полузащитник сборной Узбекистана (у Галактионова он закрывает всю бровку) вернулся в стартовый состав «Нижнего» и отблагодарил тренера за доверие достаточно качественной игрой и важнейшим голевым пасом.

С его передачи и точного удара только выскочившего на поле Сулейманова начался впечатляющий камбэк волжан в матче с ЦСКА.

Иван Башич, «Оренбург», 20 лет

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Селекции «Оренбурга» уже можно выразить уважение за Башича. Отыскать классного игрока в чемпионате Боснии в принципе непросто, а «забронировать» его раньше топ-клубов из той же Сербии ещё сложнее.

Центральный полузащитник Башич отлично вписался в игровой рисунок Лички и уже в третьем матче открыл счёт голам в новом чемпионате. Причём сделал это в одном из самых рейтинговых матчей тура — со «Спартаком». По среднему баллу от платформы WhoScored (7,16) Иван — однозначно лучший в команде по итогам трёх туров. Очевидно, что и трансферный потенциал у игрока есть.

Мори Гбане, «Химки», 21 год

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Ещё один пример высокоточной скаутской работы. Кто-то скажет, что такое Биело-Брдо, без подсказки поисковиков? А это деревня в Хорватии менее чем на полторы тысячи жителей. И вот в такой глуши, в одноимённой команде, «Химки» каким-то образом разглядели Гбане.

Теперь ивуарийский атлет правит в опорной зоне подмосковного клуба. В Ростове Мори выиграл 87% единоборств, выполнил два потенциально голевых заброса на своих нападающих и однажды самостоятельно напряг Песьякова ударом.

Владислав Шитов, «Крылья Советов», 19 лет

Формально двери Премьер-Лиги перед одним из братьев-близнецов Шитовых открыл Руй Витория. Позже ещё Ваноли разок выпустил на замену. Но только сейчас Влад сполна прочувствовал ритм и атмосферу РПЛ. Абаскаль Шитова в основе тоже не видел, а лучшего места для развития таланта, чем Самара, сегодня не найти.

Сотрудничество с самым крутым в лиге «воспитателем» молодёжи однозначно пойдёт на пользу нападающему. Уже идёт! В игре с «Торпедо» Игорь Осинькин выделил новичку целых полчаса на поле — это примерно в 10 раз больше, чем Шитов наиграл за «Спартак». И в качестве благодарности получил спасительный для хозяев гол. После паса другого экс-спартаковца Глушенкова №73 расторопнее всех сработал на линии вратарской.

Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год

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С точки зрения качества и стабильности игры Хлусевич — главное открытие июля в чемпионате России. И, может быть, не только в своей возрастной категории. Спартаковский универсал на наших глазах перерождается из «молодого-перспективного» в одного из лидеров команды. Ни в одном из трёх стартовых туров Даниил не опускался ниже собственноручно поднятой планки и приносил ощутимую пользу команде там, где она в ней нуждалась.

Абаскалю явно по душе разносторонность и исполнительность 82-го номера. В воскресенье Хлусевич уже традиционно поиграл на обоих флангах: справа выдал голевой прострел на Промеса, слева — самостоятельно угрожал воротам. При том что номинально исполнял защитника. Недостатком оборонительных навыков, наверное, и можно объяснить рискованный подкат против бывшего одноклубника Оганесяна во втором тайме — фифти-фифти между красной и жёлтой карточкой. Судья ограничился предупреждением, но впредь Хлусевичу следует быть осмотрительнее.

И ещё несколько фактов по туру:

* пока Пиняев восстанавливается после болезни, статус самого юного участника РПЛ временно переходит к вратарю «Локомотива» Даниилу Худякову, которому в январе исполнилось 18. Из полевых игроков ближе всех к нему защитник «Ростова» Виктор Мелёхин. К неполным 19 годам (день рождения 16 декабря) у него уже 19 выходов в РПЛ;

* двух молодых защитников Карпин лишился во втором тайме с «Химками»: Прохин удалился, Сильянов травмировался;

* потеря двух молодых легионеров (травма Фассона, уход Бека-Бека) оказала разрушительное воздействие на оборонительный блок «Локо»; «пятёрка» от «Зенита» — тому подтверждение;

* из многочисленного динамовского молодняка (шестеро выходили в Воронеже) отличился Захарян — классным голевым забросом на Смолова через полполя и удалением в компенсированное время;